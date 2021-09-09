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Директор школы объяснила обстановкой в семьях побег девочек из Лесосибирска

Директор школы в Лесосибирске заявила, что за сбежавшими девочками не следили родители
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Фото: Telegram-канал Mash

Родители не следили за сбежавшими в Лесосибирске двумя девочками. Об этом заявила директор школы, где учатся подростки, пишет «360».

Она объяснила, что у девочек сложная обстановка в семьях, а за одной из них родители практически не присматривают.

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«Все, что произошло, это должно было закономерно случиться. Мама действительно не смотрит за детьми, ну и бабушка, конечно, — пожилой человек», — рассказала директор учебного учреждения.

По ее словам, мать второй девочки постоянно в разъездах. Также она несколько раз уезжала из города вместе с дочкой.

9 сентября стало известно, что в Красноярском крае пропали две школьницы, которые уехали из Лесосибирска к подруге в Колесниково. В МВД рассказали, что родители заявления о пропаже не подавали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Одна из версий причины побега — ссора с матерью одной из девочек. Позднее девочек обнаружили живыми.

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