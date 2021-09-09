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Пропавших после поездки на такси российских школьниц сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пропавших в Красноярском крае школьниц — они поднимались в гору
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Двух 13-летних российских школьниц, которые пропали в Красноярском крае после поездки на такси, сняли на видео. Кадры в четверг, 9 сентября, публикует Mash Siberia в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как девочки вдвоем поднимаются по тропинке в гору. Когда именно сделала запись — не уточняется.

По данным «360», школьницы сейчас живы, но прячутся. Глава общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина рассказала телеканалу, что их сегодня видели в магазине в Колесниково (300 километров к северу от Красноярска).

«Пока местонахождение их установить не удалось», — сообщила волонтер.

Одна из версий причины побега — ссора с матерью одной из девочек, пишет Mash Siberia.

Ранее 9 сентября стало известно, что в Красноярском крае пропали две школьницы, которые уехали из Лесосибирска к подруге в Колесниково. В МВД рассказали, что родители заявления о пропаже не подавали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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