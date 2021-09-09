Две российские школьницы пропали после поездки на такси

В Красноярском крае пропали две школьницы, которые уехали на такси от подруги

В Красноярском крае пропали две школьницы, которые уехали из Лесосибирска к подруге в Колесниково. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

По данным канала, девочки хотели переночевать у подруги, однако пропали на следующий день. Мать одной из них заявила, что школьницы сели в такси, чтобы ехать домой. Местные жители поделились, что якобы видели их в автобусе на пути в Колесниково. Позже они заметили одну из девочек, рядом с которой «был какой-то парень», спящей на обочине.

В МВД рассказали, что родители на данный момент заявления о пропаже не подавали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту, передает телеканал РЕН ТВ.

6 сентября две школьницы из Киселевска (Кемеровская область) не пришли домой, в ночь на 7-е число их родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого установили в течение нескольких часов, его оперативно задержали. Позднее тела детей нашли в заброшенном доме, мужчина сознался в изнасиловании и убийстве детей. Подозреваемым оказался 41-летний житель города Мыски Кемеровской области, который был осужден на 10 лет за насильственные преступления сексуального характера.

