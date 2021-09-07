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Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек

Владелец дома, где жил подозреваемый в убийстве десятилетних девочек, принял его за вора
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Кадр: страница «Я живу [В] Прокопьевске [В] Киселевске» во «ВКонтакте»

Владелец дома, который снимал подозреваемый в убийстве десятилетних девочек в Кузбассе, рассказал подробности о жизни Виктора Пестерникова. Его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

Олег Савченко сообщил, что изначально мужчину поселили в жилье без его ведома, по просьбе брата. С самим Пестерниковым он пересекался всего один раз и принял его за вора. Уточняется, что подозреваемый снимал дом недели две-три.

«У нас картошку тут воруют, я сначала думал, это вор. А потом, как он мне объяснил: "Я вот живу в твоем доме, меня пустили, брат твой", — я все понял. Я говорю: "Почему я вообще ничего не знаю: мой дом — и без меня все это решается?"» — рассказал владелец.

Ранее 7 сентября стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве в Киселевске Кемеровской области двух школьниц Виктор Пестерников сначала общался с другими детьми, а также был ранее судим и дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.

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