Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек

Владелец дома, который снимал подозреваемый в убийстве десятилетних девочек в Кузбассе, рассказал подробности о жизни Виктора Пестерникова. Его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

Олег Савченко сообщил, что изначально мужчину поселили в жилье без его ведома, по просьбе брата. С самим Пестерниковым он пересекался всего один раз и принял его за вора. Уточняется, что подозреваемый снимал дом недели две-три.

«У нас картошку тут воруют, я сначала думал, это вор. А потом, как он мне объяснил: "Я вот живу в твоем доме, меня пустили, брат твой", — я все понял. Я говорю: "Почему я вообще ничего не знаю: мой дом — и без меня все это решается?"» — рассказал владелец.

Ранее 7 сентября стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве в Киселевске Кемеровской области двух школьниц Виктор Пестерников сначала общался с другими детьми, а также был ранее судим и дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.