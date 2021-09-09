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Появились подробности пропажи двух российских школьниц после поездки на такси

Прокуратура: две пропавшие в Красноярском крае школьницы могли поругаться с родителями
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две российские школьницы могли уехать на такси в соседний поселок Колесниково к подруге после того, как поругались с родителями. Появившиеся подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает РИА Новости.

«В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода — конфликт с матерью одной из девочек», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, родители и дети не состояли на профилактических учетах. Прокуратура начала проверку.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае пропали две школьницы, которые хотели переночевать у подруги. Мать одной из них заявила, что школьницы сели в такси, чтобы ехать домой. Как рассказали местные жители, их якобы видели в автобусе на пути в Колесниково, а затем заметили одну из девочек, рядом с которой «был какой-то парень», спящей на обочине. В МВД рассказали, что родители на данный момент заявления о пропаже не подавали.

6 сентября две школьницы из Киселевска в Кемеровской области не пришли домой, 7 сентября их родители обратились в полицию, было заведено уголовное дело. Тела детей нашли в заброшенном доме, личность подозреваемого установили в течение нескольких часов, его оперативно задержали. Мужчина сознался в изнасиловании и убийстве девочек. Известно, что ранее его осудили на десять лет за насильственные преступления сексуального характера. Его арестовали на два месяца.

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