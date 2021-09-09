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Директор школы двух пропавших 13-летних девочек рассказала об их семьях

Директор школы, в которой учились две пропавшие 13-летние девочки, рассказала об их семьях
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Две 13-летние школьницы, которые пропали после поездки на такси в Красноярском крае, воспитывались в проблемных семьях. Об этом заявила директор школы, где учатся девочки, сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

«Это две семьи. Одна семья стоит у нас на внутришкольном учете. В семье четверо детей. На протяжении многих лет двое детей воспитывались матерью, двое детей воспитывались бабушкой. Дети, которые старше, находились с бабушкой, там наблюдались случаи ухода из дома», – рассказала директор.

Она добавила, что одна из пропавших девочек отдельно состояла на учете в школе.

Две школьницы пропали после того, как уехали из Лесосибирска в Колесниково к подруге. Девочки хотели переночевать у подруги, но пропали на следующий день. По словам матери одной из них, они сели в такси, чтобы добраться до дома. Местные жители рассказали, что они якобы заметили одну из школьниц спящей на обочине, рядом с ней «был какой-то парень».

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