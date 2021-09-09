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Пропавших после поездки на такси школьниц нашли живыми

МВД: пропавших после поездки на такси в Красноярском крае школьниц нашли живыми
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае нашли живыми школьниц, которые пропали после поездки на такси из Лесосибирска в Колесниково. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости.

«Найдены. Живы», — заявили в пресс-службе.

Две школьницы пропали после того, как уехали к подруге. Они хотели переночевать у нее, но пропали на следующий день. Мать одной из них сообщила, что школьницы сели в такси, чтобы добраться до дома. Сообщалось, что девочки живы, но прячутся. По одной из версий, причиной ухода из дома стала ссора с матерью одной из них.

Как рассказала директор школы, где учатся девочки, они воспитывались в проблемных семьях, одна из которых стояла на внутришкольном учете. По ее словам, одна из подростков уже уходила из дома.

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