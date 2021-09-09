Подвозивший пропавших красноярских школьниц россиянин рассказал об их поездке

Россиянин, который в Красноярском крае подвозил двух пропавших 13-летних школьниц до остановки, рассказал о том, что они поехали к подруге вечером. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Я домой ехал в Колесниково, а они подходили к концу коттеджей. Я остановился, дверь открыл, говорю: "Вы в Колесниково?" Они: "Да". Я спросил: "А вы чего по ночам шляетесь?" Они друг у друга переспросили: "А чего мы гуляем?"», — рассказал россиянин.

Он добавил, что после этого красноярские школьницы спросили у него про время — тогда было без двадцати девять. Мужчина подвез их до остановки, когда там было много народу и уже стоял автобус.

Две школьницы пропали после того, как уехали из Лесосибирска в Колесниково к подруге. Девочки хотели переночевать у подруги, но пропали на следующий день. Они якобы сели в такси, чтобы добраться до дома. Местные жители рассказали, что они заметили одну из школьниц, рядом с которой «был какой-то парень», спящей на обочине.