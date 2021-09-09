Пропавшего российского подростка нашли мертвым в подъезде жилого дома

СКР: в Ленинградской области найден мертвым подросток, пропавший несколько дней назад

В городе Тихвин Ленинградской области найден мертвым 15-летний подросток, пропавший четыре дня назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Тело подростка нашли в подъезде жилого дома на лестнице возле запасного выхода.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Школьник пропал 5 сентября. Его искали полицейские, спасатели и волонтеры. Как сообщил изданию «Петербургский дневник» источник в правоохранительных органах, молодой человек уже неоднократно уходил из дома, однако всегда возвращался. Подросток состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В день пропажи он поссорился с матерью из-за учебы, а перед уходом оставил родственникам прощальную записку.