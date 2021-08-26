В Перми задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девушки

В Перми пропавшую 21-летнюю девушку нашли убитой в квартире в Кировском районе города. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, россиянка пропала в воскресенье, 22 августа. Она не вернулась домой, не заходила в социальные сети и не отвечала на звонки. Родители девушки обратились полицию.

На третьи сутки ее тело нашли расчлененным и сложенным в пакеты в холодильник. По подозрению в жестоком убийстве был задержан 25-летний знакомый россиянки. На допросе он признался в преступлении.

Известно, что молодой человек наблюдался у психиатра и лечился в специализированном медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Тюмени предполагаемый убийца школьницы сознался в преступлении. На допросе он рассказал, что в состоянии алкогольного и наркотического опьянения заманил восьмилетнюю девочку в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике, а затем вывез на берег озера.