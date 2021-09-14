Трем городам России в очередной раз пообещали построить метро

Хуснуллин сообщил о решении построить метро в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске

Российские власти в очередной раз пообещали построить метро в трех городах страны — Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. О принятых решениях в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, трансляция ведется на YouTube.

Хуснуллин принял участие в совещании президента Владимира Путина с правительством и «Единой Россией». В ходе своего выступления вице-премьер обозначил, как будет развиваться транспортная инфраструктура в некоторых городах. Конкретные сроки реализации проектов названы не были.

«Приняли решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде. Была хорошая комплексная программа подготовлена. По решению метро в Челябинске принято решение. Дорабатываем вопрос по Красноярску», — отметил Хуснуллин.

О необходимости строительства метро в указанных городах Хуснуллин сообщил в июле 2021 года. Он заявил о планах возобновить строительство подземки в Челябинске в 2022 году. Проект метрополитена в Красноярске вице-премьер решил обсудить с губернатором края Александром Уссом.