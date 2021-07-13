Назван срок строительства метро в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал срок, к которому в городе смогут построить метро. Подробностями обсуждения проекта глава региона поделился в своем Instagram.

Усс принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Власти обсудили технические решения для строительства современного подземного транспорта и оптимизацию стоимости проекта.

Губернатор подчеркнул, что между ним и Хуснуллиным состоялся «большой разговор», во время которого заместитель председателя правительства заявил, что «вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске».

Сделать это обещали с 1990-х годов, однако из-за нехватки средств работы не были закончены. В январе 2020-го жителям пообещали запустить подземку в 2024-м. Несколько месяцев спустя строительство снова отложили на год из-за пандемии коронавируса.