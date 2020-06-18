Строительство обещанного почти 30 лет назад метро в Красноярске снова отложили

Строительство метрополитена в Красноярске, которое горожанам обещали почти 30 лет назад, отложили на год из-за эпидемии коронавируса. Об этом ТРК «7 канал» сообщил председатель совета директоров компании «ТИСИЗ» Олег Митволь.

Он отметил, что сначала из-за пандемии на несколько месяцев остановилась деятельность Главгосэкспертизы. Недавно она снова заработала и предложила разбить разработанный проект метро на несколько частей, чтобы решать рабочие задачи было удобнее. В результате потребуются дополнительные деньги и месяцы работы, чего регион позволить себе не может, объяснил собеседник телеканала.

По его словам, финансировать большую часть исследований и первый этап возведения постройки должен был федеральный центр в рамках программы «Чистый воздух». Из-за новой инфекции и сложившейся экономической ситуации правительство урезало бюджет «Чистого воздуха».

Финансировать большую часть исследований, а затем первый этап строительства должен был федеральный бюджет в рамках программы «Чистый воздух». «Минприроды не смогло отстоять. Это не только красноярское метро. Речь идет только о бюджете этого года», — добавил Митволь.

Построить подземку в городе жителями обещали с 1990-х годов. Была возведена часть инфраструктуры, но до конца дело не довели из-за отсутствия средств. В марте 2019 года проект строительства линии из девяти станций протяженностью в 12,6 километра был согласован с президентом Владимиром Путиным. Примерная стоимость — не менее 60 миллиардов рублей. Запустить готовое метро обещали в 2024 году.

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