В Красноярске появятся скоростные трамваи и беспилотные поезда в метро

По красноярскому метро в будущем могут начать ходить беспилотные поезда, это будет первый подобный опыт в России, сообщила пресс-служба администрации региона.

«В России такого метро еще нет, однако эти подходы широко используются в мировой практике», — цитирует служба слова министра транспорта края Константина Димитрова.

Согласно концепции, в ходе проектирования будут учтены современные тренды метростроительства. Планируется вдвое укоротить длину станций и перегонов, сократить число вагонов в составах с пяти до трех, использовать усовершенствованные технологии управления движением.

Способ прокладки линии метро определят к лету 2020 года. Само оно будет связано с трамвайной сетью и городской электричкой. По поручению губернатора Александра Усса через год в городе должен быть запущен скоростной трамвай по маршруту: КрасТЭЦ — Предмостная площадь — улица Матросова. Он должен развивать скорость до 40 километров в час, то есть будет более чем в два раза быстрее нынешних трамваев.

Проект метрополитена, который горожанам обещают с 1990-х годов, был согласован с президентом Владимиром Путиным в марте. По нему предусматривается строительство линии из девяти станций протяженностью в 12,6 километра. В ее основу ляжет инфраструктура первой очереди недостроенной подземки — пять станций и линия длиной в 8,2 километра. Примерная стоимость постройки — не менее 60 миллиардов рублей. Сейчас готовятся документы для проведения аукциона по начала реализации проекта.

Строительство метро в Красноярске предусмотрено национальным проектом «Экология».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!