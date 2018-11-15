Государство выделит деньги на возобновление строительства метро в Красноярске

Возобновление строительства метрополитена в Красноярске, который горожанам обещают еще с 1990-х, профинансируется из федерального бюджета. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе краевого Минфина.

В ведомстве рассказали, что сейчас в региональном парламенте рассматривается поправка в проект бюджета на 2019 год – в нем уже заложены выделенные из федеральной казны 7,7 миллиарда рублей. Часть этих денег необходимо потратить на строительство метро. О какой именно сумме идет речь, издание не уточняет. Остальные средства пойдут на создание дополнительных ясельных мест в детских садах, осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, оснащение медицинских учреждений, строительство и ремонт дорог, формирование современной городской среды, охрану лесов от пожаров и другие направления.

Идею возобновить строительство метро в Красноярске в конце июля поддержал президент Владимир Путин. Спустя месяц городская администрация выделила землю под эти цели.

Стоимость проекта оценивается минимум в 60 миллиардов рублей. Строительство может затянуться на пять лет. Местные власти считают, что появление метрополитена позволит улучшить транспортную и экологическую ситуацию в городе.

Возведение метро в Красноярске началось почти 20 лет назад, было вложено 12 миллионов рублей. Вскоре строительство заморозили, но постоянно обещали возобновить.

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