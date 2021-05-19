Строительство метро в городах-миллионниках назвали нецелесообразным

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках. Он подчеркнул необходимость развивать другой вид транспорта. Его слова приводит газета «Ведомости».

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Во время совещания президента Владимира Путина с правительством Хуснуллин заявил, что уже начатые проекты строительства метро необходимо закончить с минимальными затратами. «Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», — пояснил вице-премьер.

В качестве примера Хуснуллин привел строительство метро в Красноярске. Его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей. Вице-премьер назвал сумму «достаточно большой» и пообещал найти другое оптимальное решение.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию пообещал городам-миллионникам помочь со строительством метро. Он поручил подготовить «четкий пошаговый план», согласно которому в отрасли будут использовать энергоэффективные материалы.