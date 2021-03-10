Раскрыто влияние новых станций метро на стоимость жилья

Специалисты инвестиционной компании Garnet провели исследование, в рамках которого раскрыли влияние нахождения станций метро недалеко от жилья в Москве на его стоимость. Аналитики определили, что в подобных условиях недвижимость прибавляет в цене. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

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В 2021 году в столице планируют открыть 11 новых станций метро, построив более 28 километров линий. По словам экспертов, такое развитие может привести к росту стоимости объектов, которые находятся в непосредственной близости от подземного транспорта, на 5-10 процентов.

В компании отметили, что обычно открытие станций повышает цены на квартиры. «Примеров, когда открытие станций метро приводило к снижению цен в нашей практике не было. Даже грохотание метро или наземных трамваев не приводит к снижению цен на квартиры», — заявила совладелец компании Екатерина Сивова. Что касается 2020 года, то тогда рост стоимости достиг 15 процентов.

Ранее в марте эксперты портала «Мир квартир» назвали районы столицы, в которых за год вторичное жилье подорожало быстрее всего. Лидерами рейтинга стали Головинский район, Кунцево и Измайлово Северное — ценник увеличился на 20 процентов. «Вторички» также существенно подорожали в районах Царицыно, Даниловский, Текстильщики, Нагатино-Садовники, Перово, Кузьминки и проспект Вернадского.

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