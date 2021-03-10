Новая Москва обогнала старую по темпам роста цен на жилье

Новая Москва и Подмосковье обгоняют «старую» Москву по темпам роста цен на вторичном рынке жилья, следует из материалов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты отмечают, что квартиры за МКАД дорожают на фоне дефицита предложения.

По данным аналитиков, в феврале стоимость квадратного метра в Новой Москве увеличилась на 1,8 процента и достигла в среднем 170,78 тысячи рублей. В Московской области цены выросли на 1,4 процента, до 110,66 тысячи рублей за «квадрат». Тем временем в «старой» Москве квартиры по итогам февраля прибавили 1,1 процента.

«Ценовые тренды за МКАД в основном повторяли старомосковские — бюджетные сегменты пока остаются главными драйверами роста спроса и цен, однако их лидерство уже не так бесспорно, как в прошлом году, — указывают эксперты. — Например, на присоединенных к столице территориях в феврале больше всего подорожали современные панельные дома, а в области — советская панель и типовой кирпич».

Специалисты также отмечают, что в Новой Москве Новомосковский округ обогнал по темпам роста цен более доступный Троицкий. Такая динамика (дорогие сегменты рынка начинают догонять более дешевые по темпам роста цен) обычно характерна для периодов, предшествующих торможению рынка, подчеркивают они.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в «старой» Москве увеличилась более чем на 1 процент, до 211,3 тысячи рублей. Как отмечали аналитики, с рынка в первую очередь уходят наиболее доступные лоты в каждом сегменте.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru