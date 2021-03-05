Уникальный дом выставили на продажу в Москве

В Тверском районе Москвы выставлено на продажу уникальное здание — 295-метровый бревенчатый дом, построенный в 1893 году художником-архитектором Николаем Морозовым для коллежского советника Москатиньева. Отреставрированный особняк оценили в 5,2 миллиона долларов (387,4 миллиона рублей). Описание лота размещено на сайте агентства Moscow Sotheby's International Realty.

Дом с небольшим участком стоит в окружении современных многоэтажных зданий. Рядом — музей Сергея Есенина, Российский православный университет, Театр Российской Армии и множество парков (парк Достоевского, парк Суворова, большой Екатерининский парк, Фестивальный парк). На протяжении 100 лет особняк не ремонтировался, но в 1999 году его купил настоящий собственник. К восстановлению здания он привлек архитекторов и дизайнеров, и дом обрел первозданный облик начала эпохи русского модерна.

Все декоративные элементы особняка были тщательно отреставрированы, кроме того, был заменен фундамент здания. Для этого его подняли на высоту около метра. На первом этаже дома расположены бильярдная (42,5 квадратного метра), домашний кинотеатр (26,7 метра), хамам, кладовая, два технических помещения, прачечная, санузел. На втором — гостиная, столовая, кухня, кабинет, спальня, прихожая, санузел. В мезонине оборудованы две спальни и еще один санузел.

На прилегающем участке можно разместить 4-5 автомобилей, еще два помещаются в гараж. Земля находится в собственности, а не в аренде — для центра Москвы это редкость. По данным сервиса «ЦИАН.Ипотека», при приобретении особняка в кредит ежемесячный платеж составит около 2 миллионов рублей — если внести первый взнос в размере 20 процентов и оформить заем на 20 лет. Необходимый уровень дохода — свыше 3,4 миллиона рублей в месяц.

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