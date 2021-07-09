Метро пообещали запустить еще в двух городах России

Необходимо решить вопросы, связанные с недостроенным со времен СССР метро в городах России. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, запись опубликована на YouTube.

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Речь идет о метрополитене в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. В первых двух городах метро начали строить, но не завершили. Хуснуллин пообещал закончить проекты, при этом в Челябинске подземка, по его словам, будет достроена по комбинированной схеме. «Мы решили строить не метро, потому что это дорого и нет такого потока, а все-таки трамвай, часть которого пройдет под землей», — пояснил чиновник.

Возобновить строительство метро в Челябинске, по словам Хуснуллина, планируется в 2022 году, запустят его через три-четыре года. Что касается красноярской подземки — этот проект вице-премьер намерен обсудить с губернатором края Александром Уссом на следующей неделе.

В Нижнем Новгороде, где метро уже эксплуатируется, планируется его продлить. «С Советского Союза недострои по метро — с ними надо ставить точку», — заключил Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня сообщил, что в Челябинске будут создавать гибридную транспортную инфраструктуру, состоящую из подземных поездов и трамваев. На это будет потрачено 40 миллиардов рублей. На решение вопроса с долгостроями метро в других городах страны из бюджета выделят 500 миллиардов рублей.