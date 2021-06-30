Путин пообещал избавиться от долгостроев метро

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о возобновлении строительства метрополитена в Челябинске и других городах страны. Трансляцию выступления главы государства ведет на YouTube Первый канал.

Жительница Челябинска пожаловалась президенту на то, что строительство метрополитена в городе не могут завершить с 60-х годов прошлого века. При этом в столице Челябинской области с населением свыше миллиона человек наблюдаются большие проблемы с общественным транспортом. Глава государства пообещал избавиться от долгостроя.

«Тема известная, метро в Челябинске — долгострой с советских времен. С такой проблемой живут несколько российских городов, в том числе Красноярск. По моему поручению в Челябинск выезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он доложил, что вопрос проработан, помимо метро в городе будут создавать гибридную транспортную инфраструктуру, которая будет представлять из себя сообщение из подземных поездов и трамваев. На это запланировано около 40 миллиардов рублей», — ответил президент.

Владимир Путин добавил, что на решение вопроса с долгостроями метро в нескольких городах страны, где есть аналогичная с Челябинском проблема, из бюджета выделят 500 миллиардов рублей. Конкретные сроки реализации данных программ президент не озвучил. «Объем работ понятен, ресурсы есть. Нужно только запустить процесс», — подытожил Путин.

В мае Марат Хуснуллин высказывался о том, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно. Для увеличения транспортной доступности требуется развивать железную дорогу, пояснял вице-премьер правительства.

Владимир Путин во время прямой линии также ответил на вопрос о ремонте дорог в регионах. Президент подчеркнул, что в 2024 году привести в нормативное состояние планируется 50 процентов трасс регионального значения, а далее стремиться к 80-процентному показателю.