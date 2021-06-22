В Петербурге произошел сбой на второй ветке метро

В Санкт-Петербурге из-за сбоя временно прекратилось движение поездов на второй (синей) ветке метро, станция «Парнас» закрыта на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, с 18:17 часов по московскому времени поезда ездят от «Купчино» до «Проспекта Просвещения».

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что сбой произошел из-за просадки напряжения на контактном рельсе. Официального подтверждения данной информации пока нет.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, пассажиры, находившиеся в застрявших на переезде вагонах, провели там полтора часа. В настоящий момент их эвакуируют пешком по тоннелю к станции «Парнас». Их ожидает МЧС и несколько автомобилей скорой помощи.