Сообщение об ошибке в ограничении работы метро Петербурга оказалось ошибкой

Санкт-Петербургского метрополитен все-таки сократит время работы с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского предприятия «Организатор перевозок», передает «Интерфакс».

Таким образом, сообщение об ошибке с объявлением о сокращении времени работы городского метро оказалось ошибочным. Решение о закрытии входа на все станции в 22:00 было принято для борьбы с распространением коронавируса в городе, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

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«Уважаемые пассажиры! Режим работы станций метрополитена будет уточняться. Следите за новостями», — говорится в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Ранее объявление об изменении графика работы метро назвали ошибкой, связанной с техническим сбоем. «Данная информация пока не подтверждается. В случае подтверждения информации мы сообщим дополнительно», — приводило агентство сообщение пресс-службы «Организатора перевозок». Вместе с тем в Telegram-канале «Метро Петербурга» говорилось не только об изменениях во времени работы метрополитена, но и о закрытии вестибюлей некоторых станций.

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