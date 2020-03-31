Сообщение об ошибке в ограничении работы метро Петербурга оказалось ошибкой

Санкт-Петербургского метрополитен все-таки сократит время работы с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского предприятия «Организатор перевозок», передает «Интерфакс».
Таким образом, сообщение об ошибке с объявлением о сокращении времени работы городского метро оказалось ошибочным. Решение о закрытии входа на все станции в 22:00 было принято для борьбы с распространением коронавируса в городе, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«Уважаемые пассажиры! Режим работы станций метрополитена будет уточняться. Следите за новостями», — говорится в Telegram-канале «Метро Петербурга».
Ранее объявление об изменении графика работы метро назвали ошибкой, связанной с техническим сбоем. «Данная информация пока не подтверждается. В случае подтверждения информации мы сообщим дополнительно», — приводило агентство сообщение пресс-службы «Организатора перевозок». Вместе с тем в Telegram-канале «Метро Петербурга» говорилось не только об изменениях во времени работы метрополитена, но и о закрытии вестибюлей некоторых станций.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения