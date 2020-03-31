В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении СПб ГКУ «Организатор перевозок».

С 1 апреля станции метро закрываются на вход с 22:00. Наземный транспорт будет заканчивать работу со временем прибытия последних поездов метро, но не позднее 23:00.

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Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел ограничение на выезд за пределы района проживания. Такие меры были приняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции. По данным издания 78.ru, покидать свой район можно будет при наличии разрешающего документа, например, о работе. Кроме того, если в населенном пункте выявят новые случаи коронавируса, жителям запретят покидать его пределы. Власти региона также посоветовали всем гражданам, которые покидают дома, иметь при себе паспорт.

30 марта стало известно, что в Петербурге умер второй пациент с коронавирусом — первый умер 28 марта в больнице имени Боткина. Всего в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, более 50 регионов ввели режим самоизоляции.

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