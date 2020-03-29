Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции. Попасть в столицу и покинуть ее по-прежнему можно, написал глава города в своем блоге.

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«Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу, — заявил Собянин.

Режим всеобщей изоляции начинает действовать в Москве 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

Власти столицы пообещали «постепенно, но неуклонно» ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.

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