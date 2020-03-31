Российский регион закрыл въезд из-за коронавируса

Всеобщий запрет на передвижение по городу, а также запрет на въезд в города и станицы транзитного транспорта вводится на Кубани, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Его цитирует РИА Новости во вторник, 31 марта.
Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен.
Кондратьев проинформировал, что в Краснодарском крае будут созданы мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников. Они будут следить за тем, как граждане придерживаются режима самоизоляции. Нарушителей ждут штрафные санкции, отметил он.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны.
За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 случаев инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения