Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия подходит к пику заражений коронавирусом. Об этом предупредил эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА Новости.
Брико добавил, что число больных может увеличиваться ближайшие несколько дней, а потом пойдет на снижение. По его словам, распространение коронавируса существенно снизится благодаря принимаемым мерам. Кроме того, он заявил, что особенность коронавирусной инфекции заключается в том, что его активность наиболее высока в холодное время года.
Ранее 31 марта стало известно, что в России выявили 500 новых человек, зараженных коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели в более чем 30 регионах страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения