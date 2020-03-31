Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Браки и разводы в России предложили приостановить из-за коронавируса
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона
Подсчитан индекс самоизоляции москвичей 
Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в Москве
Лукашенко оценил возможность переноса президентских выборов из-за коронавируса
Налог на банковские вклады смягчили
Блогерша сделала купальник из защитных масок и была обругана в сети
Лукашенко назвал самую большую проблему Белоруссии
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Новости партнеров

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: АГН «Москва»

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 2 тысячи. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, всего на территории страны зарегистрировано 2337 случаев инфицирования. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Москве — в столице за сутки выявили 387 новых случаев, таким образом общее число заразившихся в городе достигло 1613 человек.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры действуют уже в 32 субъектах страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
В Москве зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Любые другие темы выпали, ушли, пропали»

Как коронавирус меняет жизнь россиян и заставляет все время о нем говорить
12:52Сегодня

Браки и разводы в России предложили приостановить из-за коронавируса

12:45Сегодня

Подсчитан индекс самоизоляции москвичей 

12:44Сегодня

Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в Москве

Россия00:0129 марта

«Мне кричат "Коронавирус!" — как будто это мое второе имя»

Как россияне боятся коронавируса и кого винят в своем страхе
12:30Сегодня

Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник

12:42Сегодня

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

12:06Сегодня

Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

Россия00:0629 марта

«Там окна выходят на морг»

Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
12:06Сегодня

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

12:03Сегодня

В Москве зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса

12:01Сегодня

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Россия
В Петербурге ввели режим полной изоляции
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?
Волонтеры начали помогать россиянам по всей стране из-за карантина
В российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
«Любые другие темы выпали, ушли, пропали»
Как коронавирус меняет жизнь россиян и заставляет все время о нем говорить
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
«Очереди возникали по вине шкурников и спекулянтов»
 
Все материалы
Мир
США приготовились ко второй волне коронавируса
«Мне удивительно, как я там выжил»
Российские ЛГБТ-беженцы ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Эвакуированные украинцы отказались от карантина и пытались сбежать из аэропорта
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине
Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Россию назвали наиболее уязвимой для нефтяного кризиса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Австрийская весна
Как на родине Гитлера встретили его армию
Все материалы
Спорт
Глава российского биатлона сравнил коронавирус с обычным гриппом
Красный Геркулес
Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?
Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
Фергюсону предложили соперника на замену Нурмагомедову
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Отец Нурмагомедова отреагировал на возможность отмены боя с Фергюсоном
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Блогерша сделала купальник из защитных масок и была обругана в сети
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Найден еще один способ занять себя на карантине во время пандемии коронавируса
Популярная плюс-сайз-модель сняла тренировку с сыном во время изоляции
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
17 членов одной семьи заразились коронавирусом после смерти больной родственницы
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни
Умирающий в самоизоляции мужчина написал жене прощальное письмо с признанием
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
22-летняя зараженная коронавирусом рассказала о мучениях во время болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Все материалы
Появились шпионские фотографии удлиненной Hyundai Creta
Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80
Все подробности о новой модели корейской премиум-марки
В России за покупку Mitsubishi L200 подарят гречку и туалетную бумагу
Безумные автомобильные видео Red Bull
Пит-стоп в невесомости на борту ИЛ-76 и пилоты Ф1 в гонке на «Нивах»
В Москве задержали Lada службы «борьбы с коронавирусом»
Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая
Меняем топовый хэтчбек на автомобиль с мотором 1.5 и пересаживаемся на седан
Китайская копия Toyota Land Cruiser оказалась больше и роскошнее оригинала
Все материалы
Дом
Секс-символ советского кино пожаловалась на покушение из-за квартиры
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
России предрекли двукратное падение вложений в недвижимость
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российские квартиры взлетели в цене
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Новороссийске отремонтировали улицы
В Татарстане построят жилья на пять тысяч квартир
Утвержден новый состав комиссии по импортозамещению
Все материалы