В Петербурге назвали ошибкой объявление о сокращении времени работы метро

В Санкт-Петербурге назвали технической ошибкой информацию о сокращении времени работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе городского предприятия «Организатор перевозок», передает «Интерфакс».
«Из-за технического сбоя была разослана информация об изменении режима работы метро. Данная информация пока не подтверждается. В случае подтверждения информации мы сообщим дополнительно», — приводит агентство сообщение пресс-службы предприятия.
Вместе с тем в Telegram-канале «Метро Петербурга» говорится не только об изменениях во времени работы метрополитена, но и о закрытии вестибюлей некоторых станций. Издание «Фонтанка», в свою очередь, публикует приложение к приказу, датированное 31 марта. В нем приводится измененный график работы станций.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел ограничение на выезд за пределы района проживания. Такие меры были приняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения