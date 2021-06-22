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Названа причина сбоя в работе метро Петербурга

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Причиной сбоя в работе второй (синей) линии метро Санкт-Петербурга стала аномально высокая температура в городе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В Северной столице уже несколько дней фиксируются температурные рекорды. В частности, 22 июня был побит рекорд 1917 года — воздух прогрелся до 33,5 градуса, превысив тот показатель на один градус.

Ранее стало известно, что в Петербурге произошел сбой на второй ветке метро. Люди провели в вагонах полтора часа. После этого их эвакуировали пешком по тоннелю к станции «Парнас». Пассажиров ожидали МЧС и несколько автомобилей скорой помощи. Тогда причиной ЧП называли просадку напряжения на контактном рельсе.

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