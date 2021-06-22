Пассажиры застрявшего в тоннеле поезда рассказали об эвакуации

Пасcажиры поезда, застрявшего в тоннеле между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения», рассказали обстановке в вагонах и эвакуации. Их слова приводит «КП-Петербург».

Антон Калиничев отметил, что машинист по громкой связи объяснил, что нет напряжения на контактном рельсе. В вагонах приглушили свет, было «душно, но терпимо». Мужчина отметил, что паники не было, пассажиры занимались своими делами. По словам очевидца, эвакуировать людей начали через двери в первом вагоне, пассажиры проходили через весь состав, чтобы добраться до выхода. Он также добавил, что путь до станции занял всего несколько минут.

Как поделилась пассажирка по имени Екатерина, одной пожилой женщине стало плохо во время ожидания в вагоне, и она потеряла сознание. «К ней все подошли, оказали помощь, до самой эвакуации с ней были неравнодушные молодые люди. Женщину привели в чувство, дали воды и обмахивали, чтобы была прохлада», — рассказала она. Екатерина также отметила, что наибольший дискомфорт испытывала беременная женщина, которая хотела в туалет, однако машинист поезда просил ее потерпеть.

Ранее стало известно, что в Петербурге произошел сбой на второй ветке метро. Люди провели в вагонах полтора часа. После этого их эвакуировали пешком по тоннелю к станции «Парнас». Пассажиров ожидали МЧС и несколько автомобилей скорой помощи.