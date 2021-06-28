В метро Лондона произошел взрыв

В метро на юге Лондона в районе Элефант энд Касл произошел взрыв. Информацию об этом публикует пожарная бригада Лондона в своем Twitter-аккаунте.

В разговоре с «Лентой.ру» представители пожарной бригады пояснили, что горят магазины под железнодорожными арками и несколько автомобилей рядом. Отмечается, что на месте происшествия уже работают 100 пожарных и 15 машин. Местных жителей попросили по возможности не покидать свои дома и закрыть окна и двери.

Причины пожара и число раненых пока неизвестны. При этом в местной полиции уже заявили, что взрыв не считают террористической атакой.

Кадры с места событий публикуют пользователи Twitter. На разных видео можно увидеть черный столб дыма, поднимающийся от станции.