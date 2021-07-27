Красноярск нашел способ решить проблему главного долгостроя

В Красноярске готовят новый проект метрополитена с меньшими затратами на возведение и обслуживание. Региональные власти привлекли множество экспертов, которые нашли несколько способов сэкономить на создании новой транспортной инфраструктуры и решить проблему главного долгостроя, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

По поручению заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, окончательный проект красноярского метро должны оптимизировать по стоимости без потери качества до конца 2021 года. Пока строительство оценивается в 128 миллиардов рублей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что в метро могут изменить глубину залегания станций до 25 метров вместо запланированных 60, а также использовать укороченные составы до пяти вагонов в поездах с беспилотным управлением. Последнее позволит снизить затраты на эксплуатацию.

Красноярское метро планируют запустить к 2025 году. Сообщение организуют в гибридном формате — с подземной и надземной частями и с интеграцией в систему городского электротранспорта (электричка, трамвай). Общая протяженность линии составит 12,65 километра. Первый этап строительства протяженностью 9,76 километра включит в себя шесть станций от «Высотной» в Октябрьском районе до «Ленинской» в центре Красноярска. Второй этап протяженностью 2,89 километра будет состоять из наземных путей трех станций от Центрального до Советского района. Документация находится в Главгосэкспертизе.

Разработка проекта красноярского метрополитена началась еще в 1984 году. В 90-е строительство то начиналось, то снова сворачивалось из-за недостатка финансирования. За три десятилетия попыток возвести подземку ее документация прошла массу корректировок. В 2020 году Красноярск не смог получить обещанную поддержку из федерального бюджета из-за пандемии. На прямой линии 30 июня президент Владимир Путин поручил правительству взять на контроль вопрос долгостроев метрополитенов в нескольких городах России, в том числе в Челябинске и в Красноярске.