Власти России не поверили жалобе строителей на кризис в отрасли

Минстрой отреагировал на обращение крупнейших строительных компаний России в области транспортной инфраструктуры, в том числе «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, которые рассказали о кризисе в отрасли. Ведомство посчитало жалобы необоснованными. Об этом со ссылкой на текст доклада президенту и правительству сообщает РБК.

В письме его авторы указали, что с 2015 года отрасль фиксирует ежегодные убытки. За пять лет они достигли 137 миллиардов рублей в год. В течение этого времени ликвидированы более половины предприятий, работавших на рынке более пяти лет.

Объем долга строителей превысил сумму их активов в четыре раза, что делает развитие невозможным. Занятость в сфере также постоянно сокращается. С 2015 года падение числа рабочих составило 400 тысяч человек.

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Однако в Минстрое сослались на собственный анализ, который показал, что у большей части дорожно-строительных организаций за указанный период прибыль выросла на 19–125 процентов. Что касается описанных проблем, то в ведомстве считают, что решить их можно не трогая систему государственного ценообразования и сметного нормирования.

Строители отмечали, что в стране действует «презумпция виновности» подрядчика, система ценообразования в бюджетном строительстве не учитывает рыночные реалии, в цены не закладываются понятия предпринимательского дохода, расходы на банковские гарантии, привлечение промежуточного финансирования.

На это в министерстве указали, что регулярно дополняют ценообразование новыми нормами и положениями, меняют методики расчетов, которые учитывают все указанные жалобы. Единственной проблемой, которую признал Минстрой, стало излишнее рвение контролирующих органов. Зачастую они не учитывают особенности формирования госконтрактов и приемки выполненных работ, что заканчивается административными и уголовными делами.

