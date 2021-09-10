Жителей российского города разозлили медленные автобусы

Длительное ожидание автобусов на остановках разозлило жителей Ханты-Мансийска. Россияне стали жаловаться в социальных сетях, что проводят на остановках по полчаса. Журналисты Ura.ru выяснили причины коллапса на дорогах и промедлений перевозчиков в мэрии.

Горожан разозлило то, что плановое время прибытия автобусов, которое указано в специальном приложении для отслеживания транспорта на маршрутах, не совпадает с фактическим. «Стоим на остановках в обе стороны по 30-40 минут! Решите уже проблему», — возмутились жители.

В администрации Ханты-Мансийска сообщили, что в октябре общественный транспорт переведут на зимнее расписание, поэтому на дорогах будет больше автобусов, что позволит сократить интервал их хода.

«В августе часть транспорта передали в эксплуатацию Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (МДЭП). Автобусы приводят в исправное состояние, далее машины выйдут на линию. После многократных жалоб жителей о длительном ожидании маршруток на остановках, руководству компании выписали штраф», — ответили в мэрии.

Ранее россиян предупредили о подготовке масштабного проекта по усовершенствованию системы общественного транспорта. К 2024 году в стране планируют повсеместно запустить биометрию, чтобы пассажиры могли использовать для проезда лишь паспорт.

