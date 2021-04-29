В России решили сделать обязательными продажи экологичных автомобилей

Россия решила постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе и планирует с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж «зеленого» транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.

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Он отметил, что страна уже в полной мере включилась в процесс «зеленого» разворота. Обязательными продажи экологичного транспорта нужно сделать, чтобы придать этому процессу ускорение, подчеркнул Мантуров. «Будем инициировать монетарные стимулы отказа от использования энергоемких технологий и "грязных", серых ресурсов», — отметил министр.

Он добавил, что власти намерены действовать осторожно, «балансируя вопросами экологии и задачами развития промышленности». Мантуров также заявил, что в стране в ближайшие годы начнется собственный выпуск водоробусов, локомотивов и судов на водороде.

Ранее сообщалось, что коммерческие самолеты с электродвигателями могут появиться в России к 2030 году. Внедрение электросамолетов зависит от нескольких факторов — эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления, типов самолетов.

Мантуров также заявил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца этого года.