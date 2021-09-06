Названы сроки запуска в Москве первого водородного автобуса

Испытания опытного образца первого в России автобуса на водороде запустят на улицах Москвы в 2021 году. Подробности тестирования нового для страны экологичного пассажирского транспорта раскрыл руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК 6 сентября.

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Производитель грузовых автомобилей «КамАЗ», который входит в государственную корпорацию «Ростех», представил первый отечественный автобус на водородных топливных элементах. Как заявил Чемезов, главное преимущество транспорта —увеличенный в три раза в сравнении с электробусами пробег. Новые автобусы способны преодолевать расстояния до 250 километров до следующей заправки.

«Мир движется вперед, и мы не стоим на месте. Водоробус, точнее, водородный электробус — это следующий шаг в поиске альтернативных источников энергии и в развитии современного экологичного пассажирского транспорта. При его создании за основу был взят электробус КамАЗ-6282. За три года использования в столице машина хорошо себя зарекомендовала — комфортом, бесшумностью, экологическими характеристиками», — подчеркнул Чемезов.

Глава «Ростеха» пояснил, что топливные элементы установлены на крыше водоробуса. Вместительность машины — около 80 человек, а максимальная скорость хода — 80 километров в час. Опытный образец собрали на дочернем предприятии «КамАЗа» — «НефАЗе». Испытания транпорта пройдут на улицах Москвы в текущем году, а как только будет детально проработан вопрос с инфраструктурой, автобусы выпустят на линию в полноценном режиме.

Ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заверил, что испытания автобуса на водородном топливе завершатся к 2023 году. Сразу после тестирования и при достаточном количестве соответствующих заправочных станций по стране предприятие откроет серийное производство экологичного пассажирского транспорта.