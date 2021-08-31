Акции «КамАЗа» взлетели на 40 процентов после миллиарда от властей

Акции «КамАЗа» взлетели в цене на 40 процентов (до 132,1 рубля за штуку, что является максимумом с июля 2008 года) в ходе торгов на Московской бирже.

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К моменту написания новости ценные бумаги стоили 123,2 рубля за штуку. Их рост отмечался на фоне опубликования финансовых результатов за первое полугодие, которые компания представила 27 августа. В частности, прибыль за этот период составила 3,9 миллиарда рублей по сравнению 32 миллионами годом ранее, выручка приблизилась к 119 миллиардам.

Акции растут также на новостях о том, что российские власти выделят более одного миллиарда рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей «КамАЗа». Такое распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В начале августа «КамАЗ» сообщал, что приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа из-за планового корпоративного отпуска. В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств.