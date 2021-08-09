«КамАЗ» приостановил выпуск грузовиков

«КамАЗ» приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа из-за планового корпоративного отпуска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

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В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать, отметил собеседник агентства.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что приостановит производство автомобилей Lada Granta до середины августа из-за дефицита деталей. Компания не ожидает дефицита автомобилей. В июне и июле «АвтоВАЗ» неоднократно приостанавливал отдельные конвейеры, где собираются Lada Granta, Lada Niva Legend, а также модельные семейства Largus и Xray. Это произошло по причине нехватки электронных компонентов. Их недопоставка случилась из-за компании «Bosch Самара».

В июле продажи автомобилей в России рухнули сразу на десять процентов, единственным исключением стала продукция «АвтоВАЗа». За прошлый месяц было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на один процент больше, чем в июле 2020 года. Однако по сравнению с июнем «АвтоВАЗ» констатирует падение продаж на 20 процентов (40 096 автомобилей).