Акции «КамаАЗа» рекордно подорожали

Акции компании «Камаз», крупнейшего в России производителя грузовиков, в ходе торгов 30 августа дорожали почти на 20 процентов, обновив многолетний рекорд, следует из данных Мосбиржи. К моменту написания новости стоимость акции составляла 93,1 рубля (рост почти в 15 процентов), на максимуме достигая 97,2 рубля.

Рост стоимости отмечается на фоне выхода финансовых результатов за первое полугодие, которые компания представила 27 августа. Прибыль за первые шесть месяцев года составила 3,9 миллиарда рублей по сравнению с всего 32 миллионами годом ранее, выручка приблизилась к 119 миллиардам.

Успехи в компании объяснили ростом продаж грузовых автомобилей: по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году они возросли на 45 процентов. В общей сложности удалось продать более 21 тысячи машин на внутреннем и внешнем рынке, отмечали в пресс-службе предприятия.

В начале августа «КамАЗ» сообщал, что приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа из-за планового корпоративного отпуска. В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств, уточнял представитель компании.