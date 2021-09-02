«КамАЗ» создал автобус на водороде

Отечественный производитель грузовых автомобилей и дизелей «КамАЗ» готовится к презентации первого экологичного автобуса. Компания создала пассажирский транспорт, который работает на водороде, передает ТАСС.

Материалы по теме Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Машина появится на XVI международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans, которая пройдет в Москве с 7 по 11 сентября, заверил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин во время своего выступления на всероссийском марафоне «Новое знание» 2 сентября.

«Компания представит первый грузовой автомобиль на водороде. Я много интересовался этой темой. Пришли к мнению, что для нашей страны водород является ключевым элементом», — заявил Когогин.

Глава российского автопредприятия добавил, что для развития в стране транспорта на водороде и электричестве требуются инвестиции и сопутствующая инфраструктура. При этом Когогин считает, что у экологичных машин со временем появится шанс стать конкурентами традиционным авто по себестоимости.

Испытания автобуса на водородном топливе завершатся к 2023 году, тогда же компания планирует открыть серийное производство пассажирского экотранспорта, если в России появится достаточно заправок для беспрепятственной эксплуатации машин.

Ранее в Минпромторге заявили, что первые автобусы на водороде могут начать курсировать по российским городам к 2024 году. На разработки транспорта с низкими выбросами углерода ведомство планирует направить до конца 2021-го 1 миллиард рублей.