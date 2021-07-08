Часть регионов России получит более миллиарда рублей на дороги

Правительство выделит некоторым российским регионам в общей сложности более миллиарда рублей на строительство дорог. Власти также отправят средства на ликвидацию последствий паводков, сообщается на сайте кабмина.

О мерах поддержки рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства. Девять регионов получат почти 1,2 миллиарда рублей для решения проблем с дорогами. Большую часть суммы направят в Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурскую, Иркутскую области и Еврейскую автономную область «на продолжение работ по ликвидации последствий паводков». Остальные средства получат Республика Северная Осетия, Липецкая и Орловская области, где продолжат строительство дорожной инфраструктуры.

Мишустин напомнил, что в пострадавших от паводков регионах необходимо не только восстановить дороги и коммуникации, но прежде всего помочь пострадавшим людям. «На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более одного миллиарда рублей», — отмечено в сообщении.

Ранее в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин предложил дополнительно выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Глава государства также отметил, что для развития и модернизации общественного транспорта власти направят 50 миллиардов рублей.