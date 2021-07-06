Власти Крыма снимут жилье нескольким пострадавшим от затоплений

Власти Крымского полуострова пообещали оплатить аренду жилья нескольким пострадавшим от затоплений. Помощь окажут жильцам пяти домов, которые были полностью разрушены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

Аксенов рассказал о мере поддержки во время заседания правительства Крыма. Она коснется жильцов пяти домов в Бахчисарайском районе. «Вчера договорились, я сказал, что помогу снять пять домовладений или квартир. Достойное в этой ситуации жилье», — пояснил Аксенов.

Здания оказались полностью разрушены и «восстановлению не подлежат». Власти оплатят пострадавшим аренду на год. За это время они решат вопрос с дальнейшим расселением собственников.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и сообщили о надвигающихся на полуостров сильных ливнях и крупном граде. В итоге из-за непогоды в Бахчисарайском районе подтопило более 50 частных домов, и началась эвакуация жителей. Главное управление МЧС пообещало организовать ночное дежурство на территории населенных пунктов вдоль русла реки Бельбек.