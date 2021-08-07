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Власти выделят деньги на ремонт дорог на Дальнем Востоке

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Павел Львов / РИА Новости

Минтранс России должен предусмотреть выделение денег для ремонта поврежденных дорог и мостов на Дальнем Востоке после паводков. Такое поручение дал ведомству премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Срок исполнения — до 15 сентября этого года. До 1 сентября Минтранс и Минфин должны проработать возможность и условия дополнительного ежегодного финансирования аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной инфраструктуры. Глава Приамурья Василий Орлов ранее уже указывал на плохое состояние дорог в регионе.

Мишустин также поручил рассмотреть вопрос об индексации выплат на ремонт и покупку нового жилья жителям, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций. Также от властей будет предусмотрена помощь россиянам, потерявшим жилье из-за подтопления, даже если ранее им уже выплачивались деньги на капитальный ремонт после предыдущих паводков.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают сильные дожди летом или осенью. В этом году они были в Амурской области, Забайкалье и других регионах округа.

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