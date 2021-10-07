Россиянам раскрыли схему выгодной покупки жилья

Специалисты: разница в цене жилья от этапа котлована к этапу сдачи достигает в России 50%

Покупка квартиры на начальном этапе строительства дома и ее перепродажа впоследствии может принести частному инвестору серьезную прибыль, рассказали эксперты рынка недвижимости «Аргументам и фактам». Разница в стоимости строящегося и уже введенного в эксплуатацию жилья в России достигает 50 процентов.

Специалисты раскрыли важный нюанс инвестирования: больше всего от этапа котлована к этапу сдачи дома растут в цене квартиры малой площади. Кроме того, хорошая инвестиционная привлекательность у больших пентхаусов в люксовых домах. Основной рост цен приходится до 50 процентов готовности дома, а после рост уже не такой значительный.

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В целом, по наблюдениям экспертов, раньше схема с перепродажей строящихся квартир была более выгодной. С переходом на эскроу-счета у застройщиков пропала необходимость продавать «котлован» с большим дисконтом: они получают банковское финансирование, деньги дольщиков не нужны. Из-за этого ценовая политика изменилась.

Но возможность заработать на котловане в некоторых строящихся жилых комплексах осталась. Однако теперь объект для инвестирования выбирается путем анализа качественных параметров, то есть нужно учитывать месторасположение, видовые характеристики дома, квартирографию. Важную роль может сыграть план строительства метро в выбранной локации.

В среднем инвесторы, покупающие жилье на старте продаж, вправе рассчитывать, что квартира подорожает на 20-25 процентов в комфорт-классе, в бизнес-классе — на 15-20 процентов.

Ранее общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков заявил, что в предстоящие месяцы рост цен на квартиры в российских новостройках продолжится. По его мнению, удорожанию жилья будет способствовать увеличение себестоимости строительства.