Россиян предостерегли от покупки унаследованных квартир

Покупать квартиру, доставшуюся продавцу в наследство менее трех лет назад, не всегда безопасно. О рисках сделок с унаследованным жильем «Аргументам и Фактам» рассказала юрист, руководитель правового центра Елена Бабушкина.

Как отметила эксперт, у наследников есть шесть месяцев со дня смерти наследодателя, чтобы официально вступить в свои права. Но если они не знали об открытии наследства или пропустили указанный срок по уважительным причинам, он может быть восстановлен. Поэтому покупать квартиру, которая только что досталась по наследству, рискованно, предостерегла Бабушкина.

Сделка может быть впоследствии оспорена вновь появившимися наследниками. Срок исковой давности по наследственным делам в России — три года, и в течение всего этого времени любые претенденты на наследство могут обратиться в суд и потребовать свою долю.

При этом закон защищает добросовестных покупателей жилья, указала юрист. Но нужно соответствовать критериям добросовестности. Главный из них — возмездность, то есть приобретение имущество за плату. Стоимость, по которой покупатель приобрел квартиру, не должна существенно отличаться от реальной рыночной. В противном случае новый собственник может быть признан судом недобросовестным, и квартиру у него отберут.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. По словам юристов, наследники первой очереди могут потерять жилье, на которое имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. Его нужно принять в течение шести месяцев со дня открытия.