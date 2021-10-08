Москвичам повысят налоги на недвижимость

На 2022 год для москвичей приготовили новые расценки по определению кадастровой стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Сведения опубликованы на сайте «Центра имущественных платежей и жилищного страхования». По анализу данных, который провели журналисты РБК, средняя стоимость «квадрата» в московской квартире вырастет до 181 тысячи рублей, или на 21,4 процента с момента последнего пересчета государственной кадастровой оценки (ГКО) в 2018 году.

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Сильнее всего показатели вырастут в Северо-Западном административном округе — на 23,6 процента. В случае принятия плана, новые значения кадастровой стоимости объектов недвижимости в Москве будут применяться со следующего года. Кадастровая стоимость служит налоговой базой по налогу на имущество, поэтому из-за изменений в ГКО собственникам жилья пропорционально повысят плату за владение объектами.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости также используется для определения госпошлины при судебных разбирательствах или оформлении наследства. Переоценку показателя в столице могут проводить не чаще, чем один раз в два года, под нее попадают все здания, объекты незавершенного строительства, земельные участки.

Ранее риелторы «БЕСТ-Новострой» заявили, что на начало октября недвижимость в столице продолжает дорожать. По итогам сентября 2021 года средняя стоимость предложения в новых столичных домах комфорт-класса выросла с августа на два процента и достигала 255,7 тысячи рублей за «квадрат».