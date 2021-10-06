Жителям регионов назвали главные условия комфортного переезда в Москву

Названы главные условия переезда россиян из регионов в Москву, при которых качество жизни не пострадает. Наиболее комфортной и выгодной станет миграция в столицу для населения Санкт-Петербурга, которое при продаже своей квартиры сможет накопить на две третьих стоимости московской «однушки», приводит аналитику «Российская газета» со ссылкой на риелторов ЦИАН и специалистов сервиса по поиску работы hh.ru.

В рамках исследования рассматривалась покупка жителями региона после переезда в столицу однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Средняя цена такого объекта в Москве, по данным экспертов, составляет 9,77 миллиона рублей. При продаже аналогичной квартиры в любом из российских городов-миллионников выручить данную сумму не удастся, в среднем собственник получит треть от нее. Жителям Казани хватит на 44 процента от стоимости московской квартиры во «вторичке», нижегородцам на 38 процентов, жители Новосибирска получат от реализации жилья в родном городе лишь 35 процентов от ценника за жилье в столице.

При этом от размера квартиры ситуация не меняется, подчеркивают эксперты, если в регионе продать двухкомнатную или трехкомнатную квартиру на покупку подобного жилья в Москве также наберется лишь треть от требуемой суммы. Эксперты оценили размеры зарплат разных специалистов, при которой после переезда в Москву получится быстрее накопить на собственное жилье. Сотрудникам на позициях «ведущий специалист/специалист» столичные компании готовы платить около 100 тысяч рублей в месяц, но даже такой внушительной по региональным меркам зарплаты не хватит, чтобы в сжатые сроки накопить на квартиру. На закрытие разницы в стоимости региональной и столичной квартир потребуется около 66 средних московских зарплат, подчеркнули аналитики.

Наиболее приемлемым вариантом приобретения недвижимости в Москве для россиян может стать ипотека. Если переехать из Петербурга и жить только на прожиточный минимум в 20,5 тысячи рублей в месяц, а остальную часть заработка отдавать за кредит, то за четыре года и два месяца можно погасить его целиком, при этом жителям Казани при таком же сценарии потребуется около восьми лет, а бывшим нижегородцам и краснодарцам — 9-10 лет.

В июне Аналитическое кредитно-рейтинговое агентство (АКРА) также оценило возможности накопления на жилье в российских регионах. Всю жизнь придется откладывать деньги на квартиру в Туве (около 67 лет), половину жизни — в Карачаево-Черкесии (38 лет). За три года, по оценкам экспертов, получится накопить на квартиру в Магаданской области.