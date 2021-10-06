В России задумали разработать стандарт жилья с мебелью

Правительство России поручило Минстрою и Минпромторгу разработать стандарты отделки и меблировки сдаваемого жилья. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко.

Согласно тексту документа, предложение о проработке новых критериев поступило в аппарат правительства от Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Отмечается, что на данный момент обязательным требованием к жилью стандарт-класса является наличие лампочек, сантехники, смесителей, мойки и плиты на кухне.

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По мнению директора ассоциации Александра Шестакова, в этот список следует включить чистовую отделку, то есть ремонт с обоями, кухонную мебель, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной. Шестаков также отмечает, что следует разработать сразу три-пять вариантов меблировки и отделки. Целью данной инициативы является, чтобы люди могли сразу заезжать в готовое для проживания жилье, объяснил он.

«Для граждан такая мебель будет стоить на 40-50 процентов дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5 процентов», — отмечают «Известия» со ссылкой на девелоперов.

Ранее сообщалось, что правительство России задумало упростить продажу земли и домов гражданам и предпринимателям, внеся в Госдуму законопроект о частичном снятии запрета на приватизацию участков вблизи водоемов. Авторы законопроекта не видят в отмене ограничений дополнительных рисков загрязнения.