Каждая четвертая российская семья оказалась недовольна жилищными условиями

Свыше 14 миллионов, или 25,8 процента российских семей (каждую четвертую), не устраивают их текущие условия проживания, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, на плохое состояние жилья и тесноту жалуются 11,1 миллиона российских домохозяйств, 1,4 миллиона семей не могут ужиться с родственниками, а около 600 тысяч в поисках бытового счастья ищут возможности уехать из своего города или перебраться в другой регион.

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Больше всего оказались недовольны своими жилищными условиями жители Северной Осетии — на бытовой дискомфорт жалуется почти половина всех семей региона (49 процентов, или 99,6 тысячи семей), а также Карачаево-Черкесии (44,9 процента, или 59,9 тысячи семей) и Амурской области (43,8 процента, или 146,5 тысячи семей). Немногим лучше обстоят дела в Забайкальском крае, Карелии, Курганской области, Коми, Тыве, Бурятии и Астраханской области.

Меньше всего семейств, недовольных условиями своего проживания, в Ингушетии — на бытовую неустроенность здесь жалуются всего 7,9 процента, или 5,5 тысячи домохозяйств. Чуть большую потребность в улучшении быта испытывают жители Калмыкии (12,8 процента). На третьем месте по жилищному благополучию — Калужская область (не удовлетворены своим бытом 14 процентов семей).

«В целом можно отметить позитивные сдвиги в решении жилищного вопроса: за последние два года количество семей, признающих себя нуждающимися в улучшении условий проживания, сократилось на два миллиона, или на 13 процентов, — отмечают специалисты. — Однако потребности российских семей далеко не всегда совпадают с их возможностями. Так, из 14 миллионов домохозяйств, недовольных условиями своего проживания, 6,5 миллиона не планируют ничего предпринимать, чтобы улучшить ситуацию. Из тех же, кто ищет пути решения жилищного вопроса, 1,1 миллиона надеются на государство — хотят встать на учет или ждут расселения ветхого и аварийного жилья. Только 3,3 миллиона семей планируют приобрести жилье на собственные средства».

Ранее россиянам пообещали замедление темпов роста цен на жилье. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что темпы увеличения цен на жилую недвижимость в стране, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, замедлятся в 2022 году.